OM, un mercato sous tension

Un an après un mercato estival qui avait donné lieu à des échanges pour le moins musclés entre Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta, les deux hommes manquant d’en venir aux mains, fin août, au sujet du grand attaquant tant désiré, l’Olympique de Marseille se prépare à un marché des transferts tout aussi mouvementé.

En premier lieu parce que les dirigeants phocéens entendent recruter au moins quatre joueurs, dont le grand attaquant jamais trouvé l'été dernier, mais également un défenseur central pour pallier la longue indisponibilité de Rolando, un milieu pour renforcer l’entrejeu olympien et un arrière gauche pour jouer les doublures derrière Jordan Amavi. Autant de dossiers sur fond de tension entre Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais, souhaitant que toute nouvelle recrue fasse l’unanimité auprès des trois hommes. Ce qui n’est pas chose aisée...

Garcia veut "des garanties"

A en croire L’Equipe, la communication entre l’entraîneur phocéen et son directeur sportif serait d’ailleurs réduite au strict minimum, l’Espagnol étant exaspéré par les exigences du Français et ce dernier irrité par la prudence de l’ancien gardien international. L’arrivée de Mario Balotelli, qui rallie tous les suffrages à Marseille, serait sans doute de nature à calmer les esprits. Et à contenter un Rudi Garcia dans l’attente du recrutement pour discuter de sa prolongation de contrat.

Lié à l’OM jusqu’en juin 2019, le technicien marseillais attend en effet "des garanties" avant de renouveler son bail et reste à l’écoute du marché, notamment italien. Une posture qui n’inquiète toutefois pas JHE, convaincu que son entraîneur est encore là pour longtemps.