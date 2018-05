OM: Thauvin, Rami et Mandanda évoquent leur avenir

Conviés ce dimanche sur le plateau de l’émission Téléfoot, qui à trois jours de la finale de la Ligue Europa avait été délocalisée à Marseille, les Olympiens Florian Thauvin, Adil Rami et Steve Mandanda ont tous confirmé qu’ils évolueraient à l’OM la saison prochaine.

Tous ont par ailleurs évoqué la sélection imminente de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2018 (le 17 mai). "Rien n’est assuré mais j’ai de bonnes chances d’y être", a estimé Mandanda, indéboulonnable portier n°2 des Bleus.

Le forfait de Laurent Koscielny acquis, Rami, lui, fait figure d’alternative d’expérience en défense centrale. "J'y crois, mentalement je m'y prépare aussi pour être prêt et rester professionnel. Il me manque une Coupe du monde et j'aimerais vraiment la faire cette année", dixit l’ancien Sévillan.

Enfin si Payet n’a pas voulu se prononcer sur la question, Thauvin lui n’a pas manqué de plaider sa cause personnelle: "Je me suis donné à fond toute la saison. J'ai donné le meilleur de moi-même. Après ce n'est pas moi qui prends la décision. Dans tous les cas, le coach prendra une décision et je la respecterai quoiqu'il arrive."