OM-Thauvin: "Quand ça se passe comme ça, on se tait"

Auteur, face à l’Olympique Lyonnais, de son sixième but en six matches, Florian Thauvin n’en était pas moins amer après le match face au rival olympien. La faute au lourd revers concédé (4-2) et surtout à la prestation des Marseillais en seconde période.

"On est énervés parce qu'on fait une bonne première mi-temps et en deuxième on passe complètement à côté. D'habitude c'est le contraire, donc il va falloir progresser pour être bon et constant sur tout le match", a-t-il notamment déploré dans des propos relayés par La Provence.

Et l’ancien Bastiais de refuser l’excuse du calendrier. "C'est toujours compliqué de jouer trois matchs dans la semaine, sachant qu'on avait un jour de moins qu'eux pour la récupération. Après, il ne faut pas se chercher d'excuses. Ce soir on a été moins bons, donc quand ça se passe comme ça, on se tait et on travaille parce que c'est la seule chose à faire", a-t-il en effet ajouté.