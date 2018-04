OM-Thauvin: "On s’est fait manger partout"

Florian Thauvin n’était évidemment pas satisfait de la prestation de l’Olympique de Marseille tenu en échec à Angers dimanche (1-1). Un match nul qui a pour conséquence de voir l’OM coincé à la 4e place à deux points de Lyon et une unité de Monaco.

"80 minutes sur le podium ce n'est pas assez, nous n'avons pas joué comme d'habitude. D'habitude on fait de beaux matches, on tient le ballon, on est présent dans les duels, là on s'est fait manger partout, on aurait même pu perdre, on ne va pas se mentir. On peut s'estimer heureux", a ainsi plaidé Thauvin pour La Provence.