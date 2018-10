OM-Sarr: "A Marseille, dès qu’on perd un match, c’est le feu"

Corrigé à Lyon (4-2) il y a huit jours, l’Olympique de Marseille a pris une nouvelle gifle, dimanche soir, à Lille, s’inclinant 3-0 après avoir encaissé trois buts dans la dernière demi-heure.

"La victoire de Lille est méritée", devait bien admettre Bouna Sarr à l’issue de la rencontre dans des propos relayés par France Bleu, pointant les défaillances phocéennes: "Collectivement et défensivement, il faut qu’on soit meilleur. C’était une de nos forces la saison passée. On doit progresser sur ce plan-là. On manque de cohésion, de liant entre la défense et l’attaque."

Et l’ancien Messin d’espérer une rapide réaction des Marseillais. "On sait comment ça se passe à Marseille, dès qu’on perd un match, c’est le feu. Alors il va falloir gagner des matchs pour oublier ce genre de soirée."