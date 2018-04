OM: Sanson et Payet remplaçants à Angers

Entre les deux matches de l’OM contre Salzbourg en demi-finales de la Ligue Europa, Rudi Garcia ménage quelques-uns de ses titulaires à Angers, ce dimanche en Ligue 1.

Morgan Sanson, Dimitri Payet et Kostas Mitroglou sont sur le banc, au profit d’André-Frank Zambo Anguissa, Clinton Njie et Valère Germain. Lucas Ocampos ou Florian Thauvin devraient jouer numéro 10. Luiz Gustavo reste en défense centrale car Rolando et Boubacar Kamara, incertains avant la rencontre, sont remplaçants.

Du côté angevin, Pierrick Capelle et Flavien Tait évoluent sur les ailes pour alimenter Karl Toko-Ekambi.

Le onze d'Angers: Butelle - Manceau, Traoré, Pavlovic, Bamba - Oniangué, Santamaria, Mangani - Capelle, Toko Ekambi, Tait.

Le onze de l'OM: Pelé - Sarr, Rami, Gustavo, Amavi - Lopez, Zambo Anguissa - Njie, Thauvin, Ocampos - Germain.