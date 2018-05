OM: Sakai de retour

Touché au genou gauche le 21 avril lors du match face à Lille, Hiroki Sakai devrait faire son retour dans le groupe marseillais à l’occasion du déplacement de l’OM à Guingamp vendredi soir (20h45), en match avancé de la 37e journée de Ligue 1.

"Il s’est entraîné, et on peut penser qu’il sera dans le groupe", a déclaré Rudi Garcia mercredi en conférence de presse. L’entraîneur phocéen a par ailleurs confirmé le forfait de Rolando (mollet) et que Kostas Mitroglou (ischio-jambiers) était également trop juste.