OM: Rami toujours absent 

Rudi Garcia a communiqué son groupe de 19 pour le déplacement à Lille (dimanche, 21 heures). Adil Rami est encore absent, il pourrait reprendre jeudi à Limassol en Ligue Europa. Clinton Njie et Morgan Sanson sont aussi blessés. Duje Caleta-Car et Jordan Amavi, exclus face à Lyon et Strasbourg, seront suspendus. Christophe Rocchia fait son retour parmi les défenseurs, le jeune Florian Chabrolle (20 ans) sa première apparition.

Les 19 marseillais : Mandanda, Pelé, Sakai, Sarr, Abdennour, Kamara, Gustavo, Rocchia, Hubocan, Strootman, Sertic, Lopez, Payet, Chabrolle, Radonjic, Ocampos, Mitroglou, Thauvin, Germain