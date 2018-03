OM-Rami: "Si c’est une déchirure, je suis dans la merde"

Comme Steve Mandanda, Adil Rami est sorti sur blessure ce samedi à Dijon, à 10 minutes de la fin du match de l’OM en Bourgogne (victoire 1-3 des Olympiens).

"J’ai senti une douleur au mollet gauche en seconde période, j’aurais peut-être dû sortir plus tôt mais je me suis arrêté quand je me suis aperçu que mon mollet devenait tout dur", dixit le défenseur central marseillais, après coup, dans les coulisses de Gaston-Gérard.

Et d’ajouter: "On pense à une contracture, si c’est le cas, ça ne m’inquiète pas… Mais si c’est une déchirure, je suis dans la merde !" L’intéressé, quoiqu’il arrive, ne devrait pas être apte pour le déplacement à Leipzig, jeudi prochain, en quart de finale de la Ligue Europa.