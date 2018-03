OM: Rami aussi sort blessé

Comme Steve Mandanda, touché à la cuisse droite en début de seconde période et contraint de laisser sa place à Yohann Pelé dans le but phocéen, ce samedi à Dijon, Adil Rami est sorti sur blessure dans ce match de la 31e journée de Ligue 1. Le défenseur marseillais a dû être remplacé par Grégory Sertic pour les dix dernières minutes en raison d’une blessure au mollet gauche. Encore une bien mauvaise nouvelle pour l’OM dans ce sprint final de la saison 2017-2018 et alors que se profile les quarts de finale de la Ligue Europa contre le RB Leipzig.