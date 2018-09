OM: Plusieurs changements contre Strasbourg

Comme prévu, trois jours seulement après la déroute à Lyon (4-2), Rudi Garcia a fait de nombreux changements dans le onze de l’OM pour la réception de Strasbourg, ce mardi (19h) en Ligue 1.

Steve Mandanda retrouve sa place dans les buts, Bouna Sarr et Boubacar Kamara sont lancés en défense, Maxime Lopez retrouve une place de titulaire dans l’entrejeu et Valère Germain est aligné en pointe. Yohann Pelé, Hiroki Sakai, Lucas Ocampos et Kostas Mitroglou sont donc envoyés sur le banc.

Du côté alsacien, le 3-5-2 de Thierry Laurey est reconduit, avec Benjamin Corgnet en soutien de Lebo Mothiba, aux dépens de Nuno Da Costa.

Le onze de l'OM: Mandanda - Sarr, Kamara, Gustavo, Amavi - Lopez, Strootman - Thauvin, Sanson, Payet - Germain.

Le onze de Strasbourg: Sels - Caci, Mitrovic, Martinez - Lala, Martin, Grimm, Thomasson, Carole - Corgnet, Mothiba.