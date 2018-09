OM-Payet: "On offre des buts"

Dimanche soir, en clôture de la 6e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a rendu les armes sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (4-2), et Dimitri Payet n'a pu que constater les dégâts au coup de sifflet final.

"On n'a pas été bons sur leurs points forts, ils en profitent plutôt bien. Sur les quatre buts, pas mal sont donnés de notre part et quand on offre des buts à l'adversaire, c'est compliqué de gagner, même en marquant deux fois à l'extérieur, a expliqué le milieu de terrain offensif sur C+. Il faut jouer au football pour gagner, mais parfois, il ne faut pas prendre trop de risques, il y a de la qualité en face et on est exposés à chaque perte de balle. C'est toujours la même rengaine, on joue bien mais on ne gagne pas, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard dans le football".