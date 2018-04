OM-Payet: "On ne mérite pas cette victoire"

Dimanche après-midi, en match décalé de la 33e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a lutté pour s'imposer à Troyes (2-3) après avoir été mené à deux reprises au score. Et malgré la victoire, Dimitri Payet a partagé son mécontentement à l'issue de la rencontre.

"On a fait de la merde, tout simplement. On a fait un match de fou jeudi, et en trois jours on oublie les fondamentaux, a noté le milieu de terrain offensif phocéen devant les caméras de beIN SPORTS. On gagne, mais faut aller brûler un cierge à l'église parce que, honnêtement, on ne mérite pas cette victoire".