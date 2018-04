OM: Payet et Garcia solidaires du Losc

Samedi après-midi, en match décalé de la 34e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueillera le Losc, une équipe embourbée dans la zone rouge où Rudi Garcia a officié par le passé, et dont Dimitri Payet a porté les couleurs.

"La situation du club me touche même si l'effectif a bougé depuis. Ça me fait de la peine pour le coach Galtier. Les résultats ne plaident pas en sa faveur", a expliqué l'international tricolore en conférence de presse. "Je ne connais plus grand monde mais ce club restera à jamais dans mon coeur. Mais je serai leur pire ennemi samedi. Je ressortirai mon costume de supporters après", a lui déclaré le coach phocéen.