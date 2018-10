OM-Payet: "Ce qui me dérange le plus c'est l'attitude"

L'Olympique de Marseille a pris une retentissante claque à Lille ce dimanche en clôture de la 8e journée de Ligue 1 (0-3). Un lourd revers qui fait suite à celui concédé à Lyon (2-4). Les largesses défensives ou encore les absences ne peuvent pas tout expliquer.

"Ce qui me dérange le plus c'est l'attitude, c'est l'envie, c'est l'abnégation qu'on mettait l'année dernière et qu'on met peut-être moins cette année mais on le savait que cette année ça serait plus dur. Il ne suffira pas de rentrer avec le maillot de l'OM sur les épaules pour gagner des matches. Je ne vais pas continuer je vais pas réagir à chaud, je vais plutôt me reposer on a un match très important (jeudi Ligue Europa). On va laver le linge sale en famille parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire", a expliqué Dimitri Payet sur Canal+.