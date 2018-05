OM: Mitroglou en pointe contre Amiens

Sans surprise, Kostas Mitroglou débute avec l’OM pour la réception d’Amiens, ce samedi, lors de la dernière journée de Ligue 1.

Marqué par son occasion manquée contre l’Atlético (0-3), mercredi en finale de la Ligue Europa, Valère Germain est renvoyé sur le banc, tout comme Jordan Amavi et André-Frank Zambo Anguissa. Hiroki Sakai et Maxime Lopez en profitent, ainsi que Boubacar Kamara et Rolando en charnière centrale en l’absence d’Adil Rami.

Le onze de l'OM: Mandanda - Sarr, Kamara, Rolando, Sakai - Lopez, Gustavo - Thauvin, Sanson, Ocampos - Mitroglou.