OM-McCourt: "C'est possible de rivaliser avec le PSG"

Mercredi soir, l'Olympique de Marseille affronte l'Atlético de Madrid en finale de la Ligue Europa, à Lyon, signe que le "Champions Project" du nouveau propriétaire Frank McCourt est sur la bonne voie. Et le patron des Phocéens croit en l'avenir de son club, qu'il pense capable, à terme, d'inquiéter le Paris Saint-Germain.

"Oui, c'est possible de rivaliser avec le PSG. Mais si vous demandez s'il est possible de rivaliser avec le carnet de chèques du Qatar, je vous répondrai: « non », nuance le propriétaire de l'OM dans un entretien accordé aux Echos. Marseille, c'est l'histoire de David contre Goliath. C'est mon histoire, c'est l'histoire de la ville aussi. C'est une question de volonté, de détermination, de coeur. Et l'argent n'achète pas le coeur. Je suis extrêmement fier de mon équipe et de son travail. Nous sommes à Lyon grâce à ses efforts".