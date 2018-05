OM: Mandanda et Kamara titulaires contre Nice

Marseille joue gros ce dimanche soir au Vélodrome contre Nice, en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Si les Olympiens sont qualifiés pour la finale de la Ligue Europa, rien ne leur garantit une place en Ligue des champions la saison prochaine. L'OM ne peut pas se relâcher dans la course au podium, d'autant plus que Lyon et Monaco ont gagné.

Face aux Aiglons, Rudi Garcia compense la suspension d'Adil Rami en titularisant Boubacar Kamara en défense centrale, à côté de Jorge Rolando. Luiz Gustavo retrouve ainsi sa place au milieu de terrain, associé à André-Frank Zambo Anguissa. En sachant que le minot phocéen et l'expérimenté Brésilien peuvent intervertir leurs positions, les deux ayant déjà joué aux deux postes. Sur le plan offensif, Dimitri Payet mènera le jeu derrière Valère Germain avec Florian Thauvin à droite et Lucas Ocampos à gauche.

Autre changement d'importance, Steve Mandanda est apte et reprend sa place dans la cage marseillaise, reléguant Yohann Pelé sur le banc.