OM: Le coup de gueule de Garcia

Rudi Garcia n’a évidemment pas apprécié le résultat nul et vierge de son OM face à Montpellier, ce dimanche, en clôture de la 32e journée de Ligue 1 – un score de parité qui coûte aux Marseillais la troisième place du classement, au profit de l’OL.

A l’issue de la rencontre, face à la presse, le coach phocéen en voulait surtout à l’arbitre, M. Lesage, coupable à ses yeux de ne pas avoir sifflé un penalty évident à la 80e minute, après une faute de Hilton sur Mitroglou.

"On peut dire ce qu'on veut, qu'on est fatigués, qu'on a des blessés, qu'on a joué 50 matches dans la saison... Allez, on va commencer par là: notre inefficacité offensive, c’est vrai qu’on a trop peu cadré. Mais celui qui me dit qu'il n'y a pas penalty... Ça devient vraiment lassant de dire les mêmes choses sur les trois derniers matches à domicile. On a été cohérents, je n'ai pas souvenir d'occasions de Montpellier alors que nous, on a eu suffisamment d'occasions, même si on n’a pas assez cadré…"