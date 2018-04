OM: Germain préféré à Mitroglou à Troyes

Marseille se déplace à Troyes ce dimanche lors de la 33e journée de Ligue 1 (17h00). Trois jours après son retentissant succès sur Leipzig (5-2), synonyme de qualification pour le dernier carré de la Ligue Europa, l'OM retrouve le championnat de France. Les Olympiens sont sous pression dans la course à la Ligue des champions puisque Lyon a corrigé Amiens samedi (3-0).

Rudi Garcia doit composer avec plusieurs absences, notamment Bouna Sarr et Boubacar Kamara, touchés jeudi. Lucas Ocampos est suspendu, Rolando et Steve Mandanda toujours blessés. L'entraîneur phocéen maintient Luiz Gustavo en défense centrale avec Adil Rami. Au milieu de terrain, André-Frank Zambo Anguissa est associé à Morgan Sanson à la récupération. Dimitri Payet mènera le jeu avec Clinton Njie à sa gauche, Florian Thauvin à droite et Valère Germain en pointe.

Kostas Mitroglou et Maxime Lopez retrouvent le banc de touche.