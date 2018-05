OM: Garcia remercie Guingamp et la LFP

Alors que la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1 se déroulera samedi soir à 21h, la rencontre entre Guingamp et l’Olympique de Marseille a elle été avancée à vendredi, pour permettre aux Olympiens de mieux préparer leur finale de Ligue Europa, le 16 mai contre l’Atlético de Madrid.

"On remercie l’En Avant Guingamp et la LFP d’avoir accepté d’avancer le match, cela nous permet d’avoir 24 heures de récupération en plus. C’est une bien meilleure préparation pour la finale", a déclaré Rudi Garcia mercredi en conférence de presse.

Quant à savoir si ses hommes risquaient d’avoir déjà la tête à cette finale et non à leur déplacement en Bretagne, l’entraîneur marseillais assure que cela n’arrivera pas: "S‘ils en parlent, ils chuchotent. Parce qu’ils savent que si je les entends, ça risque de mal se passer."