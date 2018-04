OM : Garcia raille les Lyonnais

Trois jours après sa victoire retentissante face à Leipzig en quarts de finale de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a signé un nouveau succès détonnant sur la pelouse de Troyes, l’emportant 3-2 après avoir été mené deux fois au score. Une victoire arrachée dans les dernières minutes de la rencontre qui permet à l’OM de revenir à hauteur de Lyon à la troisième place de la Ligue 1.

Soulagé, Rudi Garcia ne s’est d’ailleurs pas privé de narguer les Lyonnais qui se sont peut-être imaginés prendre quelques longueurs d’avance sur leurs rivaux. "Le groupe a répondu présent et mérite d'obtenir de grandes satisfactions. J'aime de plus en plus ce groupe. Il peut faire quelque chose de grand, mais pour l'instant il n'a rien gagné. Je reste convaincu que si on gagne les cinq derniers matches, on sera devant Lyon. Aujourd'hui ils se sont peut-être réjouis trop tôt", a-t-il ainsi lancé à l’endroit des rhodaniens.