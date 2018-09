OM: Garcia patient avec Radonjic

Auteur d’une grossière erreur qui donné la victoire à Francfort (1-2), la semaine dernière en Ligue Europa, Nemanja Radonjic garde la confiance de Rudi Garcia. L’entraîneur marseillais veut laisser du temps au milieu offensif serbe, recruté cet été à l’Etoile Rouge de Belgrade, avant de le juger.

"(Dimitri) Payet et (Florian) Thauvin marchent sur l’eau en ce moment, ils marquent des buts et font des passes décisives, donc c’est compliqué de se passer de ces deux-là. Mais avec Clinton (Njie) blessé, il y a un peu plus de place pour Nemanja", a-t-il expliqué vendredi en conférence de presse.

"Mis à part sa mauvaise passe contre Francfort, il a fait de bonnes choses, a noté le coach de l’OM. Il a une percussion intéressante. Il faut lui laisser du temps, c’est un jeune joueur, il doit s’intégrer. On le jugera quand il aura plus de temps de jeu. Pour l’instant, c’est un peu tôt."