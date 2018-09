OM-Garcia: "On a eu assez de ballons pour marquer"

Si Dimitri Payet a poussé un gros coup de gueule au sortir de la correction subie par Marseille à Lille dimanche soir en Ligue 1 (3-0), Rudi Garcia est apparu moins marqué que son capitaine en conférence de presse. L'entraîneur de l'OM ne regrettait pas la stratégie mise en place avec les titularisations, notamment, de Nemanja Radonjic et Grégory Sertic. A l'entendre, il a volontairement laisser Payet ou Maxime Lopez sur le banc pour avoir moins le ballon.

"On n'était pas spécialement en danger, a analysé le coach phocéen. On l'a vu sur la première période. Le problème c'est qu'il aurait fallu marquer les premiers et on les a eu ces situations. (...) On a eu assez de ballons pour marquer et confirmer notre plan de jeu. Ça devient compliqué quand Lille mène au score et qu'on est obligé de s'ouvrir parce qu'on sait qu'ils vont vite et qu'ils excellent dans les contres. C'est exactement ce qu'il s'est passé ensuite."

"Parfois, il faut accepter d'avoir moins le ballon pour ne pas permettre à l'adversaire de jouer sur ses qualités, poursuit Garcia. Ça nous coûte une défaite. Même si elle est lourde, il faut vite passer à la Coupe d'Europe."