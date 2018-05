OM: Garcia brouille les pistes contre Nice

Qualifié pour la finale de la Ligue Europa pratiquement au bout de la nuit jeudi en Autriche, Marseille dispute un choc dimanche soir lors de la 36e journée de Ligue 1. Les Olympiens reçoivent Nice au Vélodrome (21h00) lors d'une affiche décisive dans la course à l'Europe.

En l’absence d'Adil Rami, suspendu et de Kostas Mitroglou et Hiroki Sakai, blessés, Rudi Garcia a convoqué un groupe élargi. L'entraîneur de l'OM a fait appel à 21 joueurs, concernant tout un effectif qui doit affronter la fatigue, Marseille étant l'équipe qui a le plus joué en Europe cette saison. Steve Mandanda est bien présent parmi trois gardiens.

Le groupe olympien: Mandanda, Pelé, Escales - Rolando, Sarr, Amavi, Abdennour, Bedimo, Rocchia - Luiz Gustavo, Zambo Anguissa, Lopez , Payet, Sanson, Kamara, Sertic - Ocampos, Njie, Germain, Sari, Thauvin.