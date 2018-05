OM-Eyraud: "Avec Aulas, tout est rentré dans l'ordre"

Après plusieurs épisodes de tension, les présidents de l'OM et de l'OL semblent revenus à des rapports plus courtois. C'est ce qu'a expliqué Jacques-Henri Eyraud sur les ondes de RTL samedi, à quatre jours de la finale de la Ligue Europa à Lyon entre Marseille et l'Atletico Madrid. "Tout est rentré dans l'ordre. Jean-Michel Aulas et moi-même sommes convaincus que le spectacle sera à la hauteur et qu'il n'y aura aucun incident dans le stade ou en dehors. [...] Il y a très peu de violence chez nos fans. Ils ne sont pas dans une dimension politique. C'est une passion pure et authentique pour leur club. Il n'y a pas de raison pour que cela se passe mal. [...] C'est le meilleur public de France, je ne suis pas inquiet".Les spectateurs autrichiens rencontrés à Salzburg lors de la demi-finale ont en revanche laissé un souvenir moins agréable au président phocéen, qui n'est pas passé loin de montrer aux importuns ses talents taekwondoïste. "C'était une expérience spéciale, on était bas en tribunes, entourés d'Autrichiens qui nous ont beaucoup provoqué. J'ai failli en venir aux mains deux trois fois..."