OM: Comment Bielsa a choqué Batshuayi 

Michy Batshuayi ne garde pas forcément que des bons souvenirs de Marcelo Bielsa, qu’il a côtoyé pendant une saison à l’Olympique de Marseille. La faute à un temps de jeu réduit derrière l’inamovible Bafétimbi Gomis.

L’attaquant du Borussia Dortmund n’en a pas moins raconté une anecdote révélatrice du mode de fonctionnement de l’entraîneur argentin.

" Quand tu vas partir d'ici, tu vas partir pour 40 millions". Bielsa

"Je vais te raconter un truc. Un jour, il m'a dit un truc choquant. Pendant plusieurs mois il ne m'avait quasiment pas parlé. Et la fois où il est venu me parler, il m'a juste dit :" quand tu vas partir d'ici, tu vas partir pour 40 millions". Il m'a juste dit ça. Dans ma tête, je me disais : "Mais il est fou". Alors que pas du tout. Finalement il a eu raison", a ainsi raconté l’international belge à Onze Mondial.