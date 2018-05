OM-Amavi: "On a les crocs, on a la dalle"

L'Olympique de Marseille a remporté un succès d'importance dimanche en clôture de la 36e journée face à Nice (2-1). Malgré la fatigue inhérente à la Coupe d'Europe, les Phocéens ont trouvé les ressources pour dominer les Aiglons.

"Quand on joue en équipe et qu’on est solidaires, cela fait la différence. Même après le match de jeudi, on a réussi à faire un bon match ce soir. On a les crocs, on a la dalle. Il faut travailler jusqu’à la dernière journée. Avec le public, on ne forme qu’un. Cela nous aide et nous porte à domicile. Maintenant, il faut récupérer pour la semaine prochaine", a plaidé Jordan Amavi sur Canal+.