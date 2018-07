OL: Un nouveau staff pour la réserve

Après le départ de Cris, l’OL a annoncé officiellement quel serait son remplaçant en tant qu’entraîneur de l’équipe réserve: ce sera Christian Bassila, qui était auparavant responsable de la pré-formation auprès du club rhodanien. Ancien joueur de Strasbourg et de l’OL, celui-ci sera assisté de Gueïda Fofana, qui a mis un terme à sa carrière l’an passé à cause de blessures à répétition. Alfred Dossou-Yovo rejoint lui le staff en tant qu’entraîneur des gardiens, après avoir joué le même rôle à Troyes puis au PSG entre 2003 et aujourd’hui.