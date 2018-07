OL: Terrier récolte (déjà) les bons points

Pour son premier match sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, le 13 juillet dernier, face à Sion en amical (2-2), Martin Terrier, acheté à Lille mais prêté la saison dernière à Strasbourg, avait déjà montré de belles choses sur le pré, marquant notamment son premier but quelque minutes seulement après son entrée en jeu.

Samedi soir, face à Fulham (4-0), l’attaquant de 21 ans, auteur d’un doublé, a une nouvelle fois été à son avantage et à l’issue du match son coach Bruno Genesio semblait déjà conquis par sa nouvelle recrue. "C'est bien, c'est un joueur qui aime beaucoup participer au jeu et son deuxième but, c'est un vrai but d'attaquant, a confié le l’entraineur des Gones dans des propos relayés par L’Equipe. Depuis qu'il est chez nous on lui demande d'aller plus vers le but, car il est très adroit. Il peut occuper les trois postes de devant, même celui de numéro 10 derrière l'attaquant. C'est intéressant."

Ça sent la bonne pioche du côté de l'OL...