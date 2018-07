OL: Petite alerte pour Ndombele

Une semaine après la reprise de l'entraînement, les joueurs et le staff de l'Olympique Lyonnais sont actuellement réunis en Suisse pour un premier stage. Et pour l'heure, tout se passe bien puisqu'aucune blessure n'est à déplorer, alors que l'intensité et le rythme des séances va crescendo.

"Tout se passe très bien, confirme le docteur Christophe Baudot sur le site officiel du club. On est dans de très bonnes conditions. On a repris depuis une semaine et tout le monde va bien. Il y a juste un petit problème de mollet pour Tanguy Ndombele mais rien de bien méchant. On s’adapte au jour le jour".