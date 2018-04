OL-Ndombélé: "Pas de pitié, on avait besoin de points"

Tanguy Ndombélé retrouvait samedi, au Groupama Stadium, à l'occasion de la 33e journée et de la réception d'Amiens, son ancienne formation qui l'a révélé.

Mais pas question pour le milieu de terrain lyonnais de faire preuve de sentiments, comme il l'a reconnu à l'issue de la large victoire de l'OL sur le promu (3-0).

"Pas de pitié, on avait besoin de points, a-t-il lancé au micro de Canal+, bien conscient que la lutte pour le podium et la qualification en Ligue des champions avec l'OM, relégué à 3 points, et Monaco, qui ne compte que 4 longueurs d'avance (avec un match en moins), va faire rage jusqu'au bout. Je ne dirai pas qu’on est favoris, en tout cas, on ne va pas baisser les bras maintenant ; on enchaîne cinq victoires de suite, c’est normal qu’on soit en confiance."