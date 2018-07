OL: Mendy rempile jusqu'en 2023

L'Olympique Lyonnais avait officialisé mardi les prolongations de Yassin Fekir et surtout Houssem Aouar, c'est désormais au tour de Ferland Mendy. Le latéral gauche des Gones, arrivé entre Rhône et Saône l'été dernier, a su convaincre et faire ses preuves, pour se voir récompensé par un nouveau contrat.

Le défenseur de 23 ans est désormais lié à la formation lyonnaise pour une saison supplémentaire, soit jusqu'au 30 juin 2023. "Il a été plutôt régulier dans ses performances la saison dernière. Il a encore une grosse marge de progression, avec un fort potentiel. Maintenant, il faut confirmer. C’est ce qui est parfois le plus compliqué dans le football. Mais on a tous confiance en lui, c’est pourquoi il a cette prolongation", a expliqué l'entraîneur Bruno Genesio.