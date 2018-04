OL : Le coup de pression de Marcelo à Monaco

De retour sur le podium de la Ligue 1 depuis son succès éclatant à Metz (0-5) il y a dix jours, l’Olympique Lyonnais voit désormais plus haut. La défaite des Monégasques à Paris, dimanche, aidant, l’OL ne pointe plus qu’à quatre longueurs du club de la Principauté et vise ouvertement la deuxième place.

"C’est possible mais difficile. Monaco a essuyé une grosse défaite face au PSG. On espère les rattraper d’ici la fin de championnat. Ils sont un peu démotivés. Nous, on est très motivé. On pense également au goal average qui peut être important. On marque beaucoup de buts en ce moment. Cela peut être important", a lancé Marcelo en conférence de presse.