OL: La sanction de Depay connue

La note s’annonce salée pour Memphis Depay. Rentré de vacances avec une semaine de retard, l’international néerlandais ne devrait pas échapper à une lourde sanction financière.

A en croire Le Progrès, Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas aurait décidé de lui infliger une amende de 10% de son salaire pour non-respect de la charte de l’éthique du footballeur professionnel plus 5% pour chaque jour de retard. Au total, c’est donc 45% de son salaire qui devrait lui être retiré. Soit une amende de plus de 150 000 euros, son salaire mensuel étant estimé à 350 000 euros.