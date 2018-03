OL: Genesio rend hommage à Aulas

Au fond du trou après son élimination en huitièmes de finale de la Ligue Europa face au CSKA Moscou (1-0, 2-3), l'OL a réagi dans la foulée en s'imposant sur la pelouse de l'OM (2-3), se relançant complètement dans la course à la troisième place.

Un joli coup que le club rhodanien doit en partie à son président Jean-Michel Aulas, selon l'entraîneur Bruno Genesio, qui s'est exprimé vendredi en conférence de presse, à deux jours de la réception de Toulouse pour le compte de la 31e journée de Ligue 1.

"La grande force de l’OL, c'est d'avoir du recul dans les périodes de crise. L'expérience et la personnalité du président y sont pour beaucoup. Sans vous révéler tout ce qui s’est dit, on a eu une discussion entre ces deux matches. J'étais très déçu, mais son discours m’a fait rapidement switcher pour me projeter sur Marseille avec la certitude qu’on pouvait gagner là-bas", a ainsi confié le coach des Gones.