OL-Genesio: "Que Depay garde ses gestes de génie"

Si Martin Terrier "a toutes les qualités pour s'imposer ici" et si "Anthony Lopes a pris conscience de ce qu'il devait améliorer sur son comportement et ses performances sur le terrain s'en ressentent", Bruno Genesio a aussi évoqué ce mardi, en conférence de presse, à la veille du déplacement de l'OL à Dijon (19h), le cas de Memphis Depay et son positionnement.

"J'ai confiance en Memphis, a d'emblée assuré le coach lyonnais. Il va vite rebondir. Je ne suis pas inquiet. Il peut toujours jouer à gauche. Contre Nice l'an dernier, il avait réalisé le triplé à gauche. Il travaille beaucoup pour le groupe.Il faut qu’il garde son talent et ses gestes de génie qu’il est capable de faire, mais pour moi, c’est une belle progression de le voir beaucoup plus tournée vers l’équipe."

