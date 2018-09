OL-Genesio: "Pas de crédit à reprendre"

Très critiqué depuis le début de saison suite aux résultats pour le moins mitigés de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio s'est attiré de nombreuses louanges après le succès (1-2) de ses Gones sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions mercredi dernier. Mais l'entraîneur rhodanien ne semble y attacher aucune importance.

"Le crédit auprès des supporters ? Je m’en fous…, a-t-il certifié ce vendredi face à la presse. Sans les joueurs, on n’est rien. On travaille beaucoup avec le staff, mais s’il n’y a pas d’implication du onze sur le terrain, des trois qui entrent en jeu et de ceux qui n’entrent pas, on n’a rien. Je suis très content des lauriers qu’on me tresse mais c’est un ensemble. Je n’ai pas de crédit à reprendre auprès de qui que ce soit, ça ne m’intéresse pas".