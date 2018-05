OL-Génésio : "On jouait la C1, mais ça ne s’est pas vu"

Battu sur le fil à Strasbourg (3-2), samedi soir en Ligue 1 (37e journée), l’OL a perdu sa deuxième place au classement et ne possède plus qu’un point d’avance sur l’OM (4e). Forcément, Bruno Génésio n’était pas élogieux en conférence de presse d’après-match.

"Je pensais qu’on avait fait ce qu’il fallait, malheureusement on a craqué", a lâché l’entraîneur des Gones devant les journalistes, propos rapportés par L’Equipe. "On sait qu’en fin de saison l’aspect mental est très important et on a failli en première période ainsi qu’en fin de match", a-t-il poursuivi.

"Nous on jouait la Ligue des champions, mais on l’a pas vu en première mi temps", a conclu Génésio. L'OL doit affronter Nice, samedi prochain, lors de l'ultime journée du championnat.