OL-Genesio: "Je suis en colère"

Après avoir battu Manchester City (2-1), l'OM (4-2) et Dijon (3-0), Lyon a été accroché par Nantes (1-1), samedi soir au Groupama Stadium, dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Un résultat frustrant pour Bruno Genesio.

"Je suis en colère. On se doit de faire mieux contre une équipe mal classée, a ainsi lancé l'entraîneur rhodanien après la rencontre. J’ai vu des choses vraiment pas bonnes notamment quand on n’avait pas le ballon. Nantes a gagné les duels et s’est créé des occasions très facilement quand on perdait le ballon".

Après ce résultat décevant, une grosse semaine attend les Gones avec la réception du Shakhtar mardi en Ligue des champions et un déplacement au Parc des Princes dimanche prochain pour y affronter le PSG.