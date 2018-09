OL: Fekir absent aussi à Dijon

Après les annonces des forfaits de Ferland Mendy et Maxwell Cornet par Bruno Genesio en matinée, le groupe de l'Olympique Lyonnais pour le déplacement à Dijon ce mercredi (19h), dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, ne comprend finalement pas non plus le capitaine et champion du monde Nabil Fekir, qui se ressent de douleurs à une cheville. Et contrairement à ce qu'avait affirmé Genesio, Fernando Marçal, de retour à l'entraînement après sa blessure à un mollet, figure bien parmi les Lyonnais retenus pour ce rendez-vous face au DFCO, qui l'an passé s'était conclu sur un large succès lyonnais (5-2).

Le groupe lyonnais : Lopes, Gorgelin - Rafael, Dubois, Morel, Denayer, Marcelo, Marçal, Tete - Aouar, Ferri, Ndombele, Tousart, Diop - Depay, Traoré, Pintor, Terrier, Dembélé