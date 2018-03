OL: Encore 10 à 15 jours pour Fekir

Absent des terrains depuis un mois, Nabil Fekir soigne toujours son genou droit blessé lors du dernier derby face à l'AS Saint-Etienne (1-1). Le capitaine de l'Olympique Lyonnais est sur la bonne voie puisqu'il reprendra la course dans le courant de la semaine.

Néanmoins, l'attaquant international tricolore devra encore patienter dix à quinze jours avant de pouvoir postuler à une place dans la rotation de Bruno Genesio. Le Gone pourrait donc effectuer son retour dans le groupe pour le déplacement à Metz du 8 avril prochain (32e journée de Ligue 1), ou pour la réception d'Amiens au Groupama Stadium (33e levée du championnat) six jours plus tard.