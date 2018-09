OL-Diop: "Ndombélé, c’est mon idole"

Titularisé pour la deuxième fois consécutive dimanche lors de la victoire lyonnaise face à l’OM (4-2), Cheikh Diop, qui n’avait joué que 10 minutes en Ligue 1 la saison dernière, savoure.

"Lors de ma première saison, je changeais de pays et ce n’était pas facile. Je me suis blessé dès la première semaine et je me suis de nouveau blessé ensuite. Je remercie le coach et tout le staff car ils m’ont aidé à ne pas baisser les bras et à revenir grâce au travail, a expliqué ensuite le milieu de terrain sénégalais sur le site de l’OL, avant d’évoquer le match plein de son partenaire de l’entrejeu. Tanguy (Ndombélé, ndlr) c’est mon idole ici. Il est trop fort (rires). Il m’a impressionné dès le premier jour. On se ressemble un peu et je me sens super bien à ses côtés, comme aux côtés des autres."