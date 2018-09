Samedi soir, à partir de 20 heures, l'Olympique Lyonnais accueille le FC Nantes à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1. Et pour l'occasion, Bruno Genesio sera privé notamment de Martin Terrier, touché à une cheville, et de Kenny Tete, également contraint au forfait. Par ailleurs, Lucas Tousart est lui suspendu.

Enfin, Nabil Fekir, Ferland Mendy et Maxwell Cornet restent incertains. "Ils vont s'entraîner tout à l'heure, et on fera le point après", a résumé le coach des Gones face à la presse.