OL: Aulas scandalisé par un tract anti-OM

Jean-Michel Aulas a tenu à condamner le tract distribué par les Bad Gones, dimanche, en marge du match entre l'OL et l'OM au Groupama Stadium. Le président rhodanien a ainsi expliqué: "Le tract des supporters est ridicule et odieux. Nous avons 1% des supporters qui se distinguent par des gestes ridicules. Nous allons peut être porter plainte. L’image du club est dégradé à cause de certains supporters. C’est inadmissible". Pour rappel, ledit tract comportait des qualificatifs particulièrement insultants pour la cité phocéenne et ses habitants, du type "Marseille est une ville où règne le sida"...

