OL-Aouar: "Il faudra garder cette série"

Passeur décisif sur le premier but inscrit par Memphis Depay, dimanche soir lors de la victoire de l’OL face au TFC (2-0), Houssem Aouar a activement participé à ce troisième succès consécutif des Gones, qui restent à deux points de l’OM au classement.

"La prochaine fois, on essaiera de mettre le troisième but avant, mais il ne faut pas dramatiser non plus. On est content de renouer avec la victoire et il faudra garder cette série, c'est important pour la suite", a-t-il réagi sur Canal+ après le match.

"Ce soir, on a vu que même face à un bloc bas, on arrive à trouver les espaces. Il y a encore quelques points à corriger mais on peut être satisfaits", a ajouté le milieu de terrain lyonnais.