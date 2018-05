OL : Anthony Lopes prend 5 matchs en appel !

Le match OM-OL du 18 mars dernier (2-3), et la rixe qui avait suivi, avait déjà valu des sanctions conséquentes aux deux clubs et à certains acteurs. Mais Phocéens et Gones avaient néanmoins décidé de faire appel auprès de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football, dans l'espoir d'un allègement des sanctions. Celle-ci a rendu son verdict ce jeudi, et a décidé de punir plus lourdement la formation de Bruno Genesio.

Ainsi, Anthony Lopes écope finalement d'une suspension ferme de cinq rencontres, là où Adil Rami conserve sa peine de trois matches. Marcelo prend deux matches, dont un avec sursis, alors que Mouctar Diakhaby, qui n'avait lui pas été pris par la patrouille, est finalement suspendu deux matches également, dont un avec sursis. Par ailleurs, Marseillais et Lyonnais devront s'acquitter d'une amende de 10.000 euros, alors que la tribune basse du virage Sud du Vélodrome devra être fermée le temps d'un match.