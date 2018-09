OGCN-Vieira: "On peut gagner sans Mario"

Après une prestation très médiocre à Montpellier le week-end dernier (1-0), Nice s'est imposé à Nantes mardi soir (1-2), dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, sans son buteur vedette Mario Balotelli.

"C'est la réaction que j'attendais. On a joué avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'envie. On s'est donné les chances de réussir ce match et de le gagner (...) On peut gagner des matchs sans Mario, comme on en gagnera sans Allan (Saint-Maximin) ou sans Myziane (Maolida). L'état d'esprit du groupe est plus important qu'un simple joueur", a réagi l'entraîneur azuréen Patrick Vieira.

L'attaquant italien pourrait faire son retour dans le groupe des Aiglons samedi à l'occasion du choc face au PSG prévu à l'Allianz Riviera.