OGCN-Souquet: "On se rattrapera la saison prochaine"

Dimanche soir, en clôture de la 36e journée de Ligue 1, l'OGC Nice a chuté à Marseille (2-1) malgré un premier but signé Mario Balotelli. Au coup de sifflet final, Arnaud Souquet ne pouvait que reconnaître la supériorité de l'adversaire du jour.

"Quand Marseille égalise après notre but, c’est le jeu. On se fait punir sur une erreur sur le deuxième but. On aurait pu l’éviter. Il nous a manqué de la justesse, de la technique et des bons choix sur les derniers gestes, a résumé le latéral droit devant les caméras de C+. On se rattrapera la saison prochaine. Cette année, on a perdu beaucoup de points après avoir mené au score, mais on a un groupe jeune. Il faut encore progresser".