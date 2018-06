OGCN: Le staff de Vieira dévoilé

L'OGC Nice a officialisé ce mercredi le staff chargé d'accompagner le nouvel entraîneur azuréen Patrick Vieira.

Le champion du monde 98 pourra ainsi compter sur Christian Lattanzio (entraîneur adjoint), Kristian Wilson (entraîneur adjoint en charge de la performance) et Matt Cook (entraîneur adjoint en charge de la préparation physique), qui arrivent comme lui en provenance du New York City FC.

Déjà présent aux côtés de Claude Puel et Lucien Favre, Fred Gioria (entraîneur-adjoint) et Lionel Letizi (entraîneur des gardiens) poursuivent l'aventure, contrairement à Adrian Ursea et Alexandre Dellal.